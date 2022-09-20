Фото: Ольга Супонева

В Орловской области выявили 398 случаев COVID-19 за сутки. Выздоровели 423 человека.

Данные о распространении коронавирусной инфекции в регионе на 20 сентября предоставил федеральный оперативный штаб.

Общее число заражений в Орловской области – 126 028. За последние сутки заболели 398 орловцев.

Победили болезнь местные жители 120 358 раз. За последние 24 часа выздоровели 423 орловца.

Медики госпиталилизировали 54 заразившихся. За сутки никто не умер. Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 1 947 человек в Орловской области.