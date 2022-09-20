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В Орловской области выделят 25 миллионов рублей детям с сахарным диабетом. Средства пойдут на возмещение затрат на мониторинговые системы.

Этот вопрос затронул губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях 19 сентября.

В 2022 году в регионе детям с сахарным диабетом первого типа на глюкометры и другие расходные материалы выделили 10 миллионов. В 2023 году цифра увеличится на 15 миллионов рублей. Деньги поступят из областного бюджета.

– Разработан порядок предоставления данной меры социальной поддержки. Со следующего года этот порядок будет реализован. Таким образом, в этой части мы снимем вопрос, который беспокоил наших жителей, - отметил Андрей Клычков.

Также глава региона отметил, что в 2023 году доходы области запланированы на уровне 49,5 миллиардов рублей, а расходы – 51,4 миллиарда.