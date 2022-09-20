Фото: Ольга Супонева/Архив "Кп"

В Орловской области выявили более 1 500 преступлений в интернете с начала года. Мошенники активно применяют новейшие технические разработки.

Вопрос рассмотрели на заседании в областном правительстве, сообщила пресс-служба областной администрации.

За 8 месяцев 2022 года в регионе выявили 1 520 преступлений, совершенных с помощью информационно-коммуникационных технологий, рассказал начальник отдела организации деятельности участковых УМВД России по Орловской области Александр Жуков.

Мошенники внедряют технические новшества и сочетают их с методами психологического давления, а также обладают навыками программирования, имея доступ к базам данных.

Самой уязвимой категорий остаются пожилые люди. На них мошенникам чаще всего удается "повесить" большие кредиты и выманить последние сбережения.