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На Орловщине восстановили более 400 гектаров леса. В регионе имеется заготовки шести тонн семян сосны и дуба.

Орловская область считается малолесным регионом. Общая площадь лесов достигает почти 210 тысяч гектаров. Все орловские леса относятся к защитным. За шесть лет было восстановлено 427 гектаров леса.

В пресс-службе Правительства Орловской области рассказали, что в текущем году посадили дуб черешчатый и сосну обыкновенную посадочным материалом с открытой корневой системой на площади почти в 60 гектаров. Кроме того, весной впервые на территории региона использовали посадочный материал с закрытой корневой системой. Тогда им засеяли 6,3 гектаров. Также сеянцы планируют разместить еще на 8,5 гектарах.

Помимо того, в области заготовили свыше шести тонн лесных семян дуба и сосны. А в рамках нацпроекта «Экология» на Орловщине появились 34 единицы лесопожарной техники и более 800 единиц лесохозяйственного оборудования.