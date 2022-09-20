. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле бензовоз сбил мужчину на самокате. Тот переезжал дорогу в неположенном месте, неподалеку от пешеходного перехода.

Подробнее об аварии рассказали в регуправлении ГИБДД. Все случилось 19 сентября в Маслозаводском переулке. Днем, примерно в половине третьего, 51-летний мужчина вел грузовик в сторону Городской улицы. В этот момент проезжую часть на электросамокате решил пересечь 35-летний мужчина, причем до зебры он не доехал. Так и оказался под колесами.

- При ДТП пешеход (лицо, управлявшее элетросамокатом) получил телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Накануне в городе произошло еще одно ДТП с пострадавшим. В Северном районе Орла не разъехались автомобиль "Волга" и мотоцикл "Сузуки". Байкер, не имевший водительских прав, угодил в больницу.