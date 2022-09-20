. Фото: Ольга СУПОНЕВА

Почти пять тысяч орловцев устроились на работу через службу занятости. Уровень безработицы в регионе составляет сейчас 0,7 процента.

На сегодняшний день рынок труда на Орловщине стабилен, как сообщает Департамента соцзащиты. В первой половине этого года в экономику региона ввели 626 новых рабочих мест. Так, работу жители области нашли в сфере транспорта, в организациях обрабатывающих производств, на предприятиях информации и связи, сельского хозяйства, розничной торговли.

Кроме того, увеличивается и число вакансий, которые в службу занятости отправляют сами работодатели. Уже трудоустроились порядка 4,5 тысяч орловцев. Несмотря на появившиеся трудности в организациях, массовые увольнения и безработица в регионе не предвидится.

На предприятиях и в центрах занятости развернуты консультационные пункты. Там специалисты обсуждают с обратившимися вопросы по предпринимательской деятельности, профессиональному обучению, трудоустройству в случае увольнения. Сейчас в Орловской области действуют дополнительные меры поддержки работодателей и сотрудников, которые находятся под риском увольнения.