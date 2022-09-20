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В Орловской области поймали молодого человека, когда тот забирал наркотик из тайника. Полицейские завели уголовное дело.

С поличным 21-летнего орловца задержали сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков в Ливенском районе при проведении оперативно-розыскных мероприятий. В тот момент молодой человек как раз забирал из тайника, находящегося возле железной дороги, закладку. Изъятые у него свертки отправили на экспертизу. Оказалось, что в них находилось 1,32 грамма мефедрона.

- В отношении данного жителя региона следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Полицейские продолжают вести следствие по этому делу. Задержанный получил подписку о невыезде и надлежащем поведении.