Специалисты Орелэнерго восстанавливают электроснабжение в районах Орловской области

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Специалисты «Орелэнерго» прикладывают все усилия, чтобы оперативно восстановить подачу электроэнергии жителям региона. Работы ведутся в Орловском, Кромском, Урицком, Свердловском и Верховском районах.

Из-за резкого ухудшения погоды специалисты филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» переведены в режим повышенной готовности. Работает оперативный штаб, организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Проводится постоянный мониторинг метеоусловий. Кроме того, мобилизован оперативно-ремонтный персонал: 90 бригад энергетиков, в том числе 285 человек и 136 единиц техники. Также в случае необходимости для энергоснабжения социально значимых объектов будут задействованы передвижные резервные источники электроснабжения (РИСЭ).

Сообщить о нарушениях энергоснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220.

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