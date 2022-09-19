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Происшествия19 сентября 2022 13:51

Жителям орловского пригорода, чье жилье пострадало в урагане, выплатят компенсацию

Повреждено семь домов, три получили серьезные повреждения
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото: Роман Жуков, Вконтакте

Фото: Роман Жуков, Вконтакте

Жителям Орловского муниципального округа, чье жилье пострадало от урагана, выплатят компенсацию. Ветер, обрушившийся на регион 18 сентября, повредил семь домов, три из них получили серьезные повреждения.

Как рассказал глава Орловского МО Роман Жуков, без электричества после разгула стихии осталось 30 населенных пунктов.

- Глава округа Роман Жуков посетил каждый дом, поддерживается связь с их владельцами. Вопрос об оказании материальной помощи и ее размерах решится в ближайшее время, - сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".

Сейчас продолжают восстановительные работы аварийные бригады энергетиков. По планам, до конца дня порывы на линиях электропередач ликвидируют.

- Глава округа Роман Жуков посетил каждый дом, поддерживается связь с их владельцами. Вопрос об оказании материальной помощи и ее размерах решится в ближайшее время,