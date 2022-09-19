Фото: пресс-служба Орловского облсовета

В Орловской области прошел благотворительный футбольный матч. Собранные деньги направят на поддержку российских военных.

Спортивное мероприятие состоялось в прошлое воскресенье в Сосково. На поле орловская команда ветеранов футбола «25 округ» встретилась с игроками из Карачева. В состав местной команды вошли футболисты из Сосковского, Урицкого и Шаблыкинского районов. Помимо болельщиков, самих игроков и местных жителей на матче присутствовали почетные гости из трех районов и области.

По итогам соревнования победу одержали гости из Карачева. За благотворительный футбольный матч жители региона сумели собрать более 600 тысяч рублей. По информации областного совета, на эти деньги в ближайшее время будет приобретено всё необходимое для бойцов, которые сейчас выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции.