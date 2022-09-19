Фото: Виктория МИНАЕВА Фото: архив "КП"

За нарушение правил содержания свиней ферме в Орловской области грозит штраф. Проверка выявила недочеты, которые могут обернуться вспышкой АЧС.

Проверку на племенном заводе имени Георгиевского провели специалисты Россельхознадзора. Сейчас на свиноводческом предприятии находится 5,7 тысяч голов. Там были выявлены нарушения ветеринарно-санитарных требований, которые могут обернуться вспышкой различных заболеваний, в том числе и африканской чумой свиней.

Так, в ограждении свинотоварной фермы нашли щели, через которые туда могут попасть другие животные. Также дезинфекционное оборудование в помещениях не соответствуют установленным нормам, а солому к ферме подвозят в обход дезинфицирующего барьера. Еще в животноводческих помещениях отсутствует вентиляция.

- По результатам проверки в отношении племенного завода имени А.С. Георгиевского составлен протокол об административном правонарушении по статье 10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил», - уточнили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.