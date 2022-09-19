. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На трассе под Орлом в кювет съехали «Жигули». Водителя с двумя пассажирами увезли в больницу.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на автодороге «Орел-Знаменское» в прошлое воскресенье днем. За рулем «Жигулей» находился 82-летний пенсионер. В районе 11 километра водитель не справился с управлением при повороте налево. В результате машина съехала с дороги в кювет.

Помимо водителя в «Жигулях» находились еще два пассажира 53-х и 25-ти лет. В отделе пропаганды областного УГИБДД сообщили, что телесные повреждения получили все три человека, ехавшие в машине. С места аварии они были доставлены в больницу.

Также на выходных произошло еще одно ДТП с пострадавшим. В Железнодорожном районе Орла под колеса легковушки угодил пешеход.