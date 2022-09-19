В Орле оштрафован подрядчик, ремонтировавший площадку на улице Генерала Родина. Работы не завершились в срок.

Проверку проводила прокуратура Советского района. По контракту работы на спортплощадке должны были завершиться 24 декабря 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Оборудование, закупленное в рамках нацпроекта «Демография», не установили в срок, поэтому ФОК не заработал вовремя.

Прокуратура района города возбудило дело об административном нарушении. В результате директора организации привлекли к административной ответственности в виде штрафа. Он заплатил 479 тысяч рублей. Постановление еще не вступило в законную силу.