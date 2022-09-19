Фото: Нина СОКОЛОВА / Архив "КП"

Телефонные аферисты обогатились за счет доверчивых орловцев почти на миллион рублей. Горожане продолжают переводить свои сбережения на «безопасный» счет.

На этом раз на удочку аферистов попались трое жителей региона. Мошенники действовали по накатанной схеме: обзванивали орловцев и представлялись сотрудниками банка или полиции.

Так, в первом случае якобы банковские работники дозвонились до 24-летней жительницы Советского района. Ей они рассказали, что с ее счета неизвестные пытаются украсть деньги. Чтобы сохранить сбережения звонившие посоветовали девушке перевести их на «безопасный» счет. Орловчанка выполнила все рекомендации и лишилась 350 тысяч рублей.

Еще подобная ситуация произошла с 61-летним жителем Железнодорожного района. Только ему мошенник представился сотрудником правоохранительных органов. Тот также сообщил о краже денег со счета. Орловец сразу же поторопился отправить 27 тысяч на «безопасный» счет. Понял он, что имеет дело с аферистами только тогда, когда звонивший начал уговаривать его взять кредит.

А вот 40-летнего жителя Северного района телефонные мошенники все-таки уболтали оформить займ. В кредит он взял около 460 тысяч рублей и отправил их на продиктованный звонившими счет.

- По данным фактам следственными подразделениями возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ. Установлением личности злоумышленников занимаются полицейские, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.