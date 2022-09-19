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В Орле задержали нетрезвого мужчину со свертком метадона. Правоохранители возбудили уголовное дело.

40-летнего жителя областного центра задержали в Советском районе сотрудники патрульно-постовой службы. Изначально полицейские обратили на него внимание, потому что он был пьян. При дальнейшем проведении личного досмотра выяснились и другие обстоятельства. В кармане брюк у орловца нашли сверток с порошкообразным веществом. Результаты проведенного в Экспертно-криминалистическом центре исследования показали, что там было 0,37 грамма метадона.

Сотрудникам полиции задержанный рассказал, что он сам приобрел наркотик и собирался его употребить.

- В отношении жителя Орла возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств), - пояснили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.