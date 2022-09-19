Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия19 сентября 2022 10:04

В Орле задержали нетрезвого мужчину со свертком метадона

Правоохранители возбудили уголовное дело
Нина СОКОЛОВА
.

.

Фото: Нина СОКОЛОВА

В Орле задержали нетрезвого мужчину со свертком метадона. Правоохранители возбудили уголовное дело.

40-летнего жителя областного центра задержали в Советском районе сотрудники патрульно-постовой службы. Изначально полицейские обратили на него внимание, потому что он был пьян. При дальнейшем проведении личного досмотра выяснились и другие обстоятельства. В кармане брюк у орловца нашли сверток с порошкообразным веществом. Результаты проведенного в Экспертно-криминалистическом центре исследования показали, что там было 0,37 грамма метадона.

Сотрудникам полиции задержанный рассказал, что он сам приобрел наркотик и собирался его употребить.

- В отношении жителя Орла возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств), - пояснили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.