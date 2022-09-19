Фото: Ольга Супонева

В Орловской области выявили 384 случая COVID-19 за сутки. Выздоровели 265 человек.

Данные о распространении коронавирусной инфекции в регионе на 19 сентября предоставил федеральный оперативный штаб.

Всего подтвержденных диагнозов – 125 630. Заболели за последние сутки 384 орловца.

Всего в регионе победили болезнь 119 935 человек. За последние сутки больничный закрыли 265 ранее заразившихся.

Медики госпитализировали в больницы 9 человек. Один орловец умер. Всего за время пандемии коронавирусная инфекция унесла жизни 1 947 человек в Орловской области.