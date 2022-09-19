Возле облправительства в Орле "Мерседес" сбил пешеходов на переходе

. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле сразу двоих пешеходов на переходе возле здания обладминистрации сбила иномарка. Пенсионеры угодили под колеса "Мерседеса".

ДТП случилось в воскресенье, 18 сентября, около девяти часов вечера. В УГИБДД озвучили подробности происшествия. Двое пешеходов 69 лет пересекали проезжую часть улицы Салтыкова-Щедрина в районе дома №33, они шли слева направо. В этот момент водитель 44 лет ехал на "Мерседесе" со стороны Пионерской улицы. На зебре он сбил людей.

- В результате ДТП пешеходы получили травмы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За минувшие выходные полицейские зафиксировали на дорогах области немало аварий: случилось 27 ДТП, из которых 6 с пострадавшими. Травмы получили 8 человек, 1 погиб.