С 19 сентября в Орле начинают работу дополнительные пункты вакцинации от коронавируса

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле с 19 сентября начинают работу дополнительные пункты вакцинации от коронавируса. Прививку можно будет сделать в здании администрации Северного района, а также в библиотеке ОГУ.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Орла. В прививочных пунктах можно сделать прививку от ковида, а также ревакцинироваться. Доступна вакцина "Спутник V".

- Один из кабинетов откроется на базе УВМ в администрации Северного района по адресу: Московское шоссе, д. 137, 1 этаж (рядом с центральным входом). Второй пункт откроется в Фундаментальной библиотеке ОГУ на Каменской площади, 1 (вход со стороны Детской стоматологии). Оба кабинета работают в будни с 14:00 до 19:00, в выходные дни — с 10:00 до 16:00, - рассказали в мэрии.

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С собой нужно взять документы: паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Записываться предварительно не нужно.