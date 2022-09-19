Больше тысячи человек в Орле пробежали "Кросс Нации-2022"

Фото: prosport57

Орел присоединился к "Кроссу Нации-2022". Участниками всероссийского дня бега 17 сентября стало больше тысячи орловцев.

Спортсмены и любители пробежек собрались в парке Победы. Самыми юными участниками кросса стали бегуны в возрасте 9 лет и моложе, они первыми пробежали свою дистанцию длиной 600 метров. Участников соревнований в других возрастных категориях ждали дистанции длиной от одного до пяти километров. Присоединились к "Кроссу Нации" орловцы абсолютно разных возрастов.

- Все призеры «Кросса Нации» были отмечены медалями и дипломами Министерства спорта Российской Федерации. Победителям в каждой категории вручили кубки, - рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.