Под Орлом "Ниссан" насмерть задавил пешехода на проезжей части

В Орловской области пешеход погиб в ДТП. Мужчину сбила иномарка, когда он шел ночью по проезжей части.

Предварительные подробности аварии рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области. Проишествие случилось на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе в ночь с субботы на воскресенье. Было за полночь, когда 30-летний водитель на иномарке "Ниссан" ехал со стороны Орла в сторону Курска. На 305 километре машина снесла мужчину, который двигался по дороге.

От полученных травм 50-летний пешеход скончался на месте происшествия.

- На месте работали сотрудники ГИБДД. Выявляются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

На выходных произошло еще одно серьезное ДТП в городе Орле. Столкнулись автомобиль "Шкода" и мотоцикл "Сузуки". В аварии пострадал мотоциклист.