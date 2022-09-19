В Северном районе Орла столкнулись легковушка "Шкода" и мотоцикл

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Северном районе Орла столкнулись легковой автомобиль "Шкода" и мотоцикл. Водитель иномарки допустил столкновение с двухколесным транспортом при повороте налево.

Подробнее об аварии "Комсомолке" рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Все случилось в минувшую субботу, 17 сентября, на перекрестке улиц Раздольной и Бурова. Вечером, примерно в половине восьмого, 37-летний водитель "Шкоды" ехал со стороны улицы Металлургов, он стал поворачивать, и в районе дома №41 по Бурова автомобиль столкнулся с мотоциклом "Сузуки", который ехал во встречном направлении.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В итоге мужчина, ехавший на автомобиле, не пострадал, а вот мотоциклисту досталось. 35-летний байкер получил травмы, медики оказали ему необходимую помощь и отправили на домашнее лечение.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают полную картину произошедшего.