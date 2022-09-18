ХК «ОрелГУ» пропустил 11 шайб от тамбовской «Державы»

"Держава" не пожалела орловских хоккеистов. Фото со страницы ХК "Держава" в VK.

Вчера, 17 сентября, «ОрелГУ» проводил в Мценске второй матч в рамках предсезонного турнира по хоккею. После выигрыша у СГУС из Смоленска (5:3) наши парни потерпели унизительное поражение от тамбовской «Державы». Итог встречи – 11:0 в пользу соперника. Четыре гола в свой актив записал Аверьянов, дубль оформил Яковлев, по разу отличились Половников, Иванов, Ульчинский, Белоногов и Пышкин.

Сегодня, 18 сентября, «ОрелГУ» на домашнем льду (ул. Зеленина, 4, «Алроса») встретится с московским «МАДИ-моторс».

Как сообщалось, орловские спортсмены завоевали 25 медалей на всероссийском турнире по спортивному ориентированию.

Тем временем, орловские футболистки провели два спарринга с «Московским Политехом». В обеих встречах ворота соперниц огорчили Наталья Пацекина и Виктория Некрашевич.