Орловские спортсмены завоевали 25 медалей на всероссийском турнире по спортивному ориентированию

"Мемориал имени командира партизанского отряда А.И. Виноградова" был посвящен 79-й годовщине освобождения Брянщины от фашистских захватчиков. Фото со страницы БУ ОО "СШОР №10" (Орловская область) в VK.

"Мемориал имени командира партизанского отряда А.И. Виноградова" был посвящен 79-й годовщине освобождения Брянщины от фашистских захватчиков. В активе орловских спортсменов из БУ ОО "СШОР №10" 25 наград, из которых девять – золотые.

В дисциплине кросс-классика победили Маргарита Баранчикова (Ж14), Полина Походенко (Ж-16), Сергей Соболев (М-14) и Вячеслав Лаврушин (М-16).

В дисциплине кросс-многодневный первые места заняли Баранчикова, Походенко, Мария Фролова (Ж12), Кирилл Толубеев (М-12) и Трофим Сарафанников (М-14).

Как сообщалось ранее, орловские футболистки провели два спарринга с «Московским Политехом». В обеих встречах ворота соперниц огорчили Наталья Пацекина и Виктория Некрашевич.