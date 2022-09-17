На скамье подсудимых окажется орловец, набросившийся с кулаками на полицейского. 39-летний житель Кромского района буйно отреагировал на замечание стража правопорядка.

Следком завершил расследование и передал в суд уголовное дело, возбужденное по статье 318 УК РФ: применение насилия в отношении представителя власти. Согласно его материалам, в августе 2022 года житель Кромского района находился в общественном месте в пьяном виде и буянил. Полицейский, бывший на тот момент при исполнении, сделал ему замечание. На что кромчанин отреагировал своеобразно: от составление протокола отказался, и свое намерение решил подкрепить кулаками.

- Следователем выполнен необходимый комплекс действий, направленный на детальное установление всех обстоятельств совершенного преступления. Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили "КП" в СУ СК РФ по Орловской области.