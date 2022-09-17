. Фото: Ольга СУПОНЕВА

С конца сентября в Орле начнут готовить коммунальную технику к зиме. Автопарк "Спецавтобазы" переоборудуют для уборки улиц в холодное время года.

Всего предстоит переоснастить с летнего режима на зимний 87 машин. Это КДМ, самосвалы, погрузчики, пескоразбрызгиватели и так другая техника, необходимая для борьбы с сугробами и гололедицей. Переоборудование стартует с 26 сентября.

- В настоящее время ведется заготовка пескосоляной смеси. Уже заготовлено 4 200 тонн 10-% пескосолянки. Поиск подрядчика, который поставит еще 9 500 кубометров пескосолянки, уже ведется на портале Госзакупок. Стоимость контракта – 5 225 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе администрации Орла.