В центре Орла откроют выставку старинных сюжетных платков. Экспозиция развернется в городском парке.

По информации пресс-службы городской администрации, баннерная выставка под открытым небом «История в квадрате. Сюжетные платки конца XVIII – начала XX века в собрании Исторического музея» откроется в областном центре 18 сентября. Орел стал одним из восьми городов, где развернутся художественные выставки из собраний крупных отечественных музеев.

Так, на баннерах в городском парке представят коллекцию набивных платков Исторического музея. История экспонатов начинается с концаXVIII века и продолжается до советского времени. Все авторские творения выполнены в различных стилях.

Выставка пройдет в рамках масштабного цикла проектов «Россия - нам есть чем гордиться!». Работать в Орле она будет до 15 октября.

КОГДА? ГДЕ?

18 сентября

Городской парк культуры и отдыха

(0+)