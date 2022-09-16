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Общество16 сентября 2022 14:08

Орловцам звонят мошенники и представляются сотрудниками ФСБ

Они предлагают оформить кредиты и перевести денежные средства на «безопасные» счета
Сергей Силаев

Орловцам звонят мошенники и представляются сотрудниками ФСБ. Они предлагают оформить кредиты и перевести денежные средства на «безопасные» счета.

Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по Орловской области. Ведомство информирует, что мошенники могут использовать сервисы, позволяющие отображать реальные телефонные номера дежурной службы управления.

Сотрудники ФСБ не звонят орловцам и не просят их оформить кредит, перевести деньги на неизвестные счета. Также сообщается о случаях просьб псевдо-сотрудников ФСБ об оказании поддержки военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

При поступлении подозрительных обращений по телефону необходимо завершить разговор и в случае, если собеседник представился сотрудником УФСБ России по Орловской области, сообщить об указанных фактах в дежурную службу Управления по номеру 43-23-90.