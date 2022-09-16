Фото:я пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле мотоциклист скончался после столкновения с «Рено» на улице Комсомольской. Страшная авария случилась в темное время суток.

О происшествии сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области. ДТП случилось 15 сентября, около 22.30.

22-летний водитель управлял «Рено Логан» и ехал по улице Комсомольской в направлении Кромского шоссе. После начала разворота он допустил столкновение с мотоциклом «Хонда», который двигался во встречной направлении. Двухколесным транспортным средством управлял 26-летний орловец.

В результате водитель мотоцикла скончался до приезда бригады скорой помощи. Сотрудники ГИБДД работали на месте происшествия. Они выясняют все детали произошедшего.