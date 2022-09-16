Фото: Нина СОКОЛОВА Фото: Архив "КП"

Орловец нашел банковскую карту и попал под уголовное дело. Мужчина отоварился в магазинах на 12 тысяч рублей.

Житель областного центра нашел чужую банковскую карту в Заводском районе. Владельца искать он не спешил, а решил пройтись с платежным средством по магазинам. В нескольких торговых точках он потратил 12 тысяч рублей. Хозяйка карты заметила несанкционированное списание денег и сразу же обратилась к полицейским. Оказалось, банковскую карточку она потеряла.

Воришку задержали оперативники. Им помогли записи с камер видеонаблюдения в магазинах, на которые попал похититель. За кражу на мужчину завели уголовное дело по 158-й статье УК РФ.

По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.