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Общество16 сентября 2022 11:41

В Орле на улице Ломоносова сажают клены

Всего здесь появится 102 дерева
Сергей Силаев

В Орле на улице Ломоносова сажают клены. Всего здесь появится 102 дерева.

На улице, благоустраиваемой в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» появились первые саженцы. Уже высажено 21 молодое дерево, возрастом 5-6 лет, сообщила пресс-служба городской администрации.

Высота кленов – 225 сантиметров, а кроны – 30. Деревья привиты от заболеваний и имеют шарообразную форму кроны. Работы выполняют пять человек.

Для защиты зеленых жителей их подвязали и огородили внизу для защиты коры. Теперь деревья набираются сил.