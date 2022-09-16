Фото: Сергей Силаев

Орловчанка отправится на принудительные работы за неуплату алиментов. Она задолжала несовершеннолетнему ребенку 47 тысяч рублей.

Верховский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 35-летней местной жительницы, рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Женщину лишили родительских прав, поэтому она должна была выплачивать алименты. Ранее ее привлекали к административной ответственности за неуплату, однако выводов орловчанка не сделала и не устроилась на работу.

Суд назначил ей наказание в виде исправительных работ на срок 10 месяцев. 5% дохода пойдет в пользу государства. Приговор пока не вступил в законную силу.