Фото: Ольга Супонева

В Орле возобновляют работу мобильные пункты вакцинации. Первый передвижной ФАП прибудет в Советский район.

Вакцинироваться от коронавирусной инфекции можно не только в поликлиниках по месту жительства,но и в фельдшерско-акушерских пунктах.

Один из них начнет работу 17 и 18 сентября и будет принимать орловцев на улице Октябрьской, 120. Время работы: с 9.00 до 15.00. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Желающие сделать прививку должны иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.

Напомним, за последние сутки в Орловской области коронавирусом заразились 376 человек, а за все время пандемии в регионе умерло 1 945 местных жителей.