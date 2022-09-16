Фото: пресс-служба областного правительстсва

В Орле 17 сентября из-за «Кросса нации» ограничат движение и запретят стоянку. Это коснется одного дорожного участка.

О планируемых ограничениях рассказали в пресс-службе городской администрации.

Завтра, 17 сентября, с 00.00 до 15.00 будет запрещена стоянка, а с 9.00 до 15.00 – движение на участке дороги от улицы Зои Космодемьянской до парка Победы.

Напомним, Орел примет участие в «Кроссе наций». Соревнование состоится в городском парке. Каждый участник должен предоставить комиссии документы: паспорт, полис ОМС, справку о допуске врача и полис о страховании от несчастных случаев. Зарегистрироваться на забег можно будет на месте. Регистрация начнется в 9.30, а первые забеги – в 10.40.