Фото: Сергей Силаев

В Орловской области выявили 376 случаев COVID-19 за сутки. Выздоровели 267 человек.

Данные о распространении коронавирусной инфекции в регионе на 16 сентября предоставил федеральный оперативный штаб.

Общее число подтвержденных случаев заболевания ковидом на Орловщине достигло отметки 124 486. Из них 376 – за последние сутки.

Победили болезнь орловцы 119 005 раз. За последние 24 часа больничные закрыли 267 человек.

Медики госпитализировали в больницы 50 человек. За сутки никто не умер. Общее число жертв коронавируса в Орловской области с начала пандемии – 1 945.