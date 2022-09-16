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Общество16 сентября 2022 8:05

В Орле чиновники выбрали два места под строительство корпуса поликлиники №1

Ранее предложенные варианты не подходили по разным причинам
Сергей Силаев

В Орле чиновники выбрали два места под строительство корпуса поликлиники №1. Ранее предложенные варианты не подходили по разным причинам.

Возможные участки озвучил и.о. руководителя регионального депздрава Владимир Николаев заседании комитета по здравоохранению орловского облсовета.

Напомним, тема обсуждалась не раз. Вариант со строительством в переулке Артельном не устроил орловцев из-за низкой транспортной доступности. Были предложено и несколько других вариантов.

Первый участок – на пересечении Старо-Московского шоссе и улицы Паровозной, а второй – на правом берегу Оки, сквер у Герценского моста. Площадь участков – 1,5 гектара и 1 гектар.