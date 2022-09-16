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Девять районов Орловской области освоили деньги для нацпроектов. За прошедшую неделю в список добавились Свердловский и Троснянский.

Об этом рассказал заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В муниципалитетах продолжаются работы по приемке и оплате выполненных работ. Семь районов завершили освоение денег: Сосковский, Должанский, Глазуновский, Покровский, Краснозоренский и Корсаковский, Шаблыкинский.

В десять муниципальных образованиях оплата за работы превысила половину суммы. Это Ливенский, Кромской, Мценский, Новодеревеньковский, Дмитровский, Болховский, Малоархангельский районы, а также Орел и Ливны. За последние семь дней в эту группу вошел и Залегощенский район.