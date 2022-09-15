В Орле за 8 месяцев 2022 года в ДТП пострадали 22 ребенка

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

О ситуации с дорожно-транспортным травматизмом на территории города Орла рассказал начальник городского ГИБДД Юрий Капустин.

Так, за 8 месяцев 2022 года зарегистрировано 20 происшествий с участием детей, в которых 22 ребенка получили ранения. Напомним, всего с начала года в городе Орле произошло 158 ДТП, в которых пострадали 192 человека и погибли 10.

– В аналогичном периоде прошлого года было 27 случаев. Показатель снизился на 25%. В 2021 году ранения получили 29 детей, этот показатель также снизился на 24%, - сообщил Юрий Капустин.

Также начальник городской Госавтоинспекции сообщил, что в целях безопасности с 1 по 10 сентября сотрудники полиции дежурили на пешеходных переходах.