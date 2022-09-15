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Общество15 сентября 2022 13:53

В Орловской области в 60% домов начали подавать отопление

Отопительный сезон в 2022 году стартовал раньше времени
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

В Орловской области в 60% домов осуществлена подача тепла. Подключение продолжается.

Речь о том, как стартовал отопительный сезон, велась 15 сентября на совещании в облправительстве, рассказал о ситуации руководитель департамента ЖКХ Григорий Шайкин.

- В настоящее время пуск тепла в жилые дома осуществлен на 60%, в школы – на 92%, в детские сады – на 86%, в объекты здравоохранения – на 85%, в объекты социальной сферы – на 70%. В работу запущен 81% котельных, - отметил глава профильного департамента.

Есть районы и райцентры, которые, которые на старте отопительного сезона оказались в аутсайдерах: Орловский район, Ливенский, Хотынецкий, Новосильский, Дмитровский, Залегощенский, Верховский, Свердловский, Урицкий, Шаблыкинский, а также города Ливны и Мценск.

В настоящее время продолжается пуск котельных и подача тепла как в дома, так и в соцучреждения.