В Орловской области в 60% домов начали подавать отопление

Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

В Орловской области в 60% домов осуществлена подача тепла. Подключение продолжается.

Речь о том, как стартовал отопительный сезон, велась 15 сентября на совещании в облправительстве, рассказал о ситуации руководитель департамента ЖКХ Григорий Шайкин.

- В настоящее время пуск тепла в жилые дома осуществлен на 60%, в школы – на 92%, в детские сады – на 86%, в объекты здравоохранения – на 85%, в объекты социальной сферы – на 70%. В работу запущен 81% котельных, - отметил глава профильного департамента.

Есть районы и райцентры, которые, которые на старте отопительного сезона оказались в аутсайдерах: Орловский район, Ливенский, Хотынецкий, Новосильский, Дмитровский, Залегощенский, Верховский, Свердловский, Урицкий, Шаблыкинский, а также города Ливны и Мценск.

В настоящее время продолжается пуск котельных и подача тепла как в дома, так и в соцучреждения.