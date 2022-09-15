Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Зареченском микрорайоне Орла установят дополнительные знаки и фонари. Сейчас их на улицах Емлютина, Зеленина и Генерала Ковалева недостаточно.

Недавно в Зареченском микрорайоне Орла изменили движение маршруток, появились новые остановки, однако не везде есть необходимые указатели. О планах по установке дорожных знаков и освещения рассказал начальник управления ГИБДД по городу Орлу Юрий Капустин на пресс-конференции.

– Зареченский – современный микрорайон, на улично-дорожная сети которого технические средства дорожного движения практически не размещены, - сказал Юрий Капустин.

По словам начальника, еще в прошлом году официально утвердили проект, где было предусмотрено и освещение, и заездные карманы, и дорожные знаки, а также искусственные неровности и пешеходные дорожки.

Согласно проекту на улицах Зеленина, Емлютина и Генерала Ковалева установят все необходимое по большому периметру. Помимо искусственных неровностей и дорожных карманов, появится дополнительное освещение.