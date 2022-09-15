Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

В Орле следственный комитет проведет проверку после жалоб работников ТТП. Представители предприятия не согласны с заменой троллейбусов на газовые автобусы.

Личный прием 16 сотрудников трамвайно-троллейбусного предприятия Орла провел руководитель орловского СК Петр Юдин. На встрече работники рассказали о своем несогласии с действиями органов местного самоуправления и руководства ТТП. А именно, они против замены троллейбусов, курсирующих по областному центру, на автобусы, заправляемые газом.

- Проводится доследственная проверка по доводам обратившихся граждан, по результатам которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям органов местного самоуправления, - сообщили в СУ СК России по Орловской области.

После приема Петр Юдин дал ряд поручений подчиненным. Ход и результаты проверки руководитель СК взял под личный контроль.

Ранее орловцы записали видеообращение к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой обратить внимание на ситуацию с электротранспортом. Мэр Орла Юрий Парахин заявил, что порядок в ТТП наведут.