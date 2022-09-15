В Орле до конца года появится несколько новых светофоров

Фото: Сергей Силаев

О ближайших изменениях для пешеходов и автолюбителей Орла рассказал начальник городского ГИБДД Юрий Капустин на пресс-конференции.

Пешеходный светофор с кнопкой вызова для пешеходов появится на улице Металлургов, 1. Сейчас это нерегулируемый пешеходный переход, а по итогам прошлого года он стал аварийно-опасным участком.

Транспортный светофор появится на пересечении улиц Нормандия-Неман и Маяковского. Через участок проходит очень большой автомобильный поток, поэтому здесь появится полноценный светофор, и пешеходы будет переходить на разрешающий сигнал светофора. Ранее орловцы обращались с предложением в региональную Госавтоинспекцию.

Реконструируют и несколько уже установленных светофоров. Первый светофор города Орла, находящийся рядом с ТЦ «Рио» на Московском шоссе, 175 обновят. На въезде в город планируется установить отсчет времени и подсветку для пешеходов.

Также рядом с «Чайкой» на пересечении улиц Комсомольская и Нормандия-Неман появится новый светофор над дорогой. Уже проведена экспертиза, дело движется к торгам.