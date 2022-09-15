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Осужденному за растрату орловцу отказали в смягчении наказания. Мужчина подавал ходатайство в Урицкий районный суд.

Ранее жителя области судили за преступление, предусмотренное частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). По решению суда мужчина отправился в колонию, а также должен был возместить причиненный ущерб. Позже осужденный обратился в суд с ходатайством о замене неотбытой части наказания более мягким. Урицкий районный суд это ходатайство удовлетворил.

Данное постановление обжаловал прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, так как районный суд не принял во внимание то, что осужденный за время отбывания наказания даже не пытался возместить ущерб.

- Орловский областной суд согласился с доводами, изложенными в апелляционном представлении прокурора, отменил постановление Урицкого районного суда, отказав в удовлетворении ходатайства осужденного. В настоящее время осужденный продолжает отбывать наказание в исправительном учреждении, - рассказали в прокуратуре Орловской области.