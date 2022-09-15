Орловец угнал и сдал на металл чужую иномарку

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Орловец угнал чужую иномарку и сдал ее на металлолом. В полиции завели уголовное дело.

Хозяин автомобиля «Джили» пришел в отдел полиции сразу же, как заметил пропажу своей машины. Несколькими днями ранее он оставил иномарку припаркованной возле многоквартирного дома.

Сотрудники полиции нашли похитителя – 28-летнего жителя областного центра. Как оказалось, у мужчины остался дубликат автомобильных ключей. К слову, ранее данная иномарка принадлежала его родственнику. Так орловец и угнал «Джили», которая уже находилась в собственности нового владельца. Машину он отвез в пункт приема металлолома.

В отношении данного орловца следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража), - уточнили в пресс-службе регионального УМВД.

Сейчас полицейские ищут автомобиль. А похититель получил подписку о невыезде и надлежащем поведении.