Орловец угнал и сдал на металл чужую иномарку

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Фото: Нина СОКОЛОВА
Орловец угнал чужую иномарку и сдал ее на металлолом. В полиции завели уголовное дело.
Хозяин автомобиля «Джили» пришел в отдел полиции сразу же, как заметил пропажу своей машины. Несколькими днями ранее он оставил иномарку припаркованной возле многоквартирного дома.
Сотрудники полиции нашли похитителя – 28-летнего жителя областного центра. Как оказалось, у мужчины остался дубликат автомобильных ключей. К слову, ранее данная иномарка принадлежала его родственнику. Так орловец и угнал «Джили», которая уже находилась в собственности нового владельца. Машину он отвез в пункт приема металлолома.
В отношении данного орловца следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража), - уточнили в пресс-службе регионального УМВД.
Сейчас полицейские ищут автомобиль. А похититель получил подписку о невыезде и надлежащем поведении.