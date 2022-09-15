Пенсионерку из Орловской области обманули при оформлении кредита на телефон

Пенсионерку из Орловской области обманули на 24 тысячи при оформлении кредита на телефон. Помимо смартфона в договор приписали дорогостоящие гаджеты.

Жительница Кромского района оформила в местном салоне связи в кредит телефон за 16 тысяч рублей. Однако позже она заметила, что сумма ежемесячных платежей явно превышена. Чтобы разобраться в ситуации, она отправилась в банк, где ей сказали, что все суммы соответствуют подписанному кредитному договору. После пенсионерка все же пошла в отдел полиции.

Правоохранители изучили все детали покупки. Выяснилось, что к сумме стоимости смартфона добавлены еще гаджеты на 24 тысячи рублей. Оказалось, что это сделала 22 –летняя работница салона связи, оформлявшая кредит.

- В отношении данной девушки следственным отделом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Сейчас полицейские проверяют, причастна ли обманщица к подобным аферам.