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В Орле с начала года в ДТП погибли 10 человек. Пострадали 192 орловца.

Итоги за 8 месяцев 2022 года подвел начальник ГИБДД УМВД России по городу Орлу Юрий Капустин на пресс-конференции.

– На территории города Орла за текущие 8 месяцев зарегистрированы 158 дорожно-транспортных происшествий, что на 2,5% выше прошлогоднего периода. В данных ДТП пострадали 192 человека. Снижение составило 3,5%, - рассказал Юрий Капустин.

Из десяти смертельных случаев, в шести были наезды на пешеходов. Из них четыре раза люди переходили дорогу в неустановленном месте. Еще три раза произошли столкновения автомобилей, в двух погибли мотоциклисты. Еще один случай зарегистрирован как иное ДТП.