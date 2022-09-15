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Общество15 сентября 2022 10:07

Не нашлось фирмы, которая взялась бы за ремонт Тургеневского моста в Орле

На очередной электронный аукцион никто не подал заявок
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Тургеневский мост ждет ремонта

Тургеневский мост ждет ремонта

Фото: Сергей Силаев

Вновь не нашлось фирмы, которая взялась бы за ремонт Тургеневского моста в Орле. На электронный аукцион не было подано ни одной заявки.

Такая информация опубликована на портале Госзакупок. На Тургеневском мосту, связывающем Заводской и Советский районы Орла, пришли в плачевное состояние ограждения, требуются и другие ремонтные работы. Сумма контракта составляет почти 22 миллиона рублей, а аванс 50% от этой суммы, однако не в первый раз никто не подает заявок.

По контракту, вдоль Тургеневского моста должны быть срублены деревья и кусты, убраны старые ограждения и установлены новые, а также смонтировано новое освещение. По планам, работа должна была завершиться к середине декабря 2022 года.