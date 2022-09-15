На 15 сентября 2022 коронавирус подтвердился еще у 379 жителей Орла и области

Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

Федеральный оперативный штаб обновил статистику по заболеваемости коронавирусом в регионах России. В Орловской области на 15 сентября 2022 подтвердилось сразу больше 370 новых случаев заражения.

Так, тест на ковид положительным оказался у 379 орловцев, 43 из них потребовалась госпитализация. Общее число подтвержденных случаев коронавируса, за все время наблюдения, составляет таким образом 124 110.

Выздоровело и выписано за сутки 250 человек. Всего случаев излечения насчитывается 118 738.

Также на 15 сентября сообщается об одном летальном исходе. Суммарно, умерло 1 945 жителей Орловской области с лабораторно диагностированным covid-19.