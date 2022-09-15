Леонид Панфилов завоевал "серебро"

Орловский гонщик Леонид Панфилов взял «серебро» в Российской серии кольцевых гонок. Последний этап соревнования пройдет в октябре этого года в Грозном.

Пятый этап Российской серии кольцевых гонок состоялся на прошлых выходных в Питере. Заезды прошли на автодроме Игора Драйв.

В первой гонке Леонид Панфилов пришел к финишу вторым, а в следующем заезде стал четвертым. По итогам соревнования орловский автогонщик занял второе место.

По информации пресс-службы Правительства Орловской области, еще один орловец Владимир Черевань занял пятое и девятое места соответственно.Призеры примут участие в заключительном этапе Российской серии кольцевых гонок в Грозном. Заезды пройдут 6-8 октября.