В Орловской области системно внедряется раздельное накопление мусора

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В нашем регионе раздельное накопление отходов ( РНО) ускоренно начинает набирать обороты, благодаря значительной федеральной субсидии, которая была распределена между муниципалитетами. Речь идет о субсидии в 12, 7 млн рублей, на которые муниципалитеты Орловской области смогли закупить 889 контейнера для сухих отходов. Из них 362 установлены в областном центре. В этом году на эти цели областному правительству выделяется 48 млн рублей.

И если РНО еще недавно реализовывалось только в качестве пилотного проекта в Советском районе Орла, то теперь масштаб проекта значительно увеличится. Новые контейнеры появятся и в других районах областного центра, и в ряде других населенных пунктов области.

«В Орле мы начали внедрение РНО с Советского района. И большую часть специальных контейнеров тогда установили в школах и детских садах. Это непременно поспособствует экологическому воспитанию подрастающего поколения, ведь дети буквально впитывают такие нововведения, они быстро усваивают новые правила, а педагоги помогают контролировать процесс разделения и накопления отходов на территориях учреждений. Специалисты «УК «Зеленая роща», регионального оператора по обращению с ТКО на территории Орловской области, предварительно провели разъяснительную работу с руководителями муниципальных образовательных учреждений Орловской области, предоставили методические материалы. Также регоператор в рамках пилотного проекта взаимодействует и с управляющими компаниями, поскольку контейнеры для сухих отходов были установлены и на площадках многоквартирных домов (МКД). Объясняем, что в такие контейнеры можно класть только бумагу, картон, стекло, пластик, металл», - поясняет Александр Муромский, директор УК «Зеленая роща».

В настоящее время в регионе наряду с тем, что закуплены и установлены специальные контейнеры в территориальную схему обращения с отходами внесены сведения о местах накопления РНО.

«Работа по РНО в рамках пилотного проекта в Советском районе помогает регоператору проводить аналитику, которая необходима для дальнейшей масштабной организации этого процесса совместно с перевозчиками, для создания экономической и логистической модели обращения с РНО в регионе. Реализация проекта РНО требует комплексного подхода, соблюдения определенных стандартов, контроля. Все это призван обеспечить утвержденный Правительством Орловской области Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления). И, конечно, потребуется просветительская работа с жителями. Будем ее всячески проводить. К примеру, УК «Зеленая роща» на массовые мероприятия теперь привозит наряду с обычными контейнерами и контейнеры для сухих отходов, что тоже прививает навык сортировать мусор. Чем тщательнее будут разделяться отходы, тем меньше будет хвостов на свалках, которые являются объектом экологического риска», - подчеркивает Александр Муромский.

Федеральной повесткой предусмотрено к 2030 году внедрить РНО, которое будет способствовать достижению таких целей «мусорной реформы» как снижение доли отходов, подлежащих захоронению на полигонах, с 97% до 50% и обеспечение переработки (утилизации) не менее трети отходов в новые предметы потребления, тепловую и электрическую энергию.