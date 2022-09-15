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Общество15 сентября 2022 7:33

В Орловской области выделили деньги на подведение воды и газа к участкам для многодетных семей

За 26 миллионов рублей планируется обеспечить инженерной инфраструктурой земли в Урицком районе
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото: Сергей ГАПОН

Фото: Сергей ГАПОН

Фото: Архив "КП"

В Орловской области выделили деньги на подведение коммуникаций к участкам для многодетных семей. За 26 миллионов рублей планируется обеспечить инженерной инфраструктурой земли в Урицком районе.

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира, который он провел в соцсетях 14 сентября. Сумма, выделенная на эту цель, превышает 26 миллионов 600 тысяч рублей. Это дополнительное финансирование.

Раньше было подписано постановление на выделение денег на обеспечение инжерерной инфраструктурой участков, которые выделяют на Орловщине многодетным семьям. Это участки в поселке Нарышкино по улицам Молодежная, Солнечная, а также переулкам Березовый и Ягодный. Предстоит подвести сюда воду и газ.